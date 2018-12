Réunion à l'Élysée : Emmanuel Macron tente de renouer le dialogue

Emmanuel Macron est à son dernier préparatif avant le discours le plus important de son quinquennat, prévu le 10 décembre 2018, à 20 heures. Avant son intervention télévisée, il a consulté le patronat, les syndicats et les présidents des Assemblées à l'Élysée. Des élus et de nombreux ministres ont également été conviés. Quelles mesures le président de la République va-t-il annoncer ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.