La Réunion : les gilets jaunes appellent à un blocage total pour l'arrivée d'Annick Girardin

Une trentaine de barrages sont dressés dans toute l'île de la Réunion, paralysant les réapprovisionnements en denrées en journée. Les produits de grande consommation sont en pénurie et leurs prix s'envolent. La ministre des Outre-mer Annick Girardin se rendra sur l'île le 28 novembre 2018 et a annoncé la veille une baisse immédiate des prix du carburant. Pour son arrivée, les gilets jaunes appellent à durcir le mouvement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.