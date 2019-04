La Réunion : une économie paralysée et un taux de chômage élevé

Depuis le début des contestations des gilets jaunes en novembre 2018, 75 000 salariés se sont retrouvés au chômage partiel. Au moins 45 000 d'entre eux vivent à la Réunion où la crise a été particulièrement dure. Après six mois de lutte, les gilets jaunes de l'île estiment n'avoir rien obtenu en faveur de leur pouvoir d'achat. L'économie tourne au ralenti et les commerces peinent à se redresser malgré les aides régionales. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.