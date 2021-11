Revalorisation des retraites agricoles : comment vivent les principaux concernés ?

André Rivière a travaillé ici pendant 37 ans. Ancien producteur laitier et céréalier, il a consacré sa vie à l'exploitation. "Je faisais sans doute au départ 70 heures par semaine. C'est du travail, oui, mais bon, j'étais dans un domaine qui me plaisait", avoue-t-il. A la retraite depuis cinq ans, il touche chaque mois une pension loin d'être suffisante à ses yeux. "Pour moi c'est humiliant. Je trouve que c'est quand même ridicule", dit-il. Bien qu'il aborde difficilement le sujet, la situation l'empêche d'avoir l'esprit tranquille. "Pour l'instant, on arrive à s'en sortir mais on ne peut pas dire que c'est l'El Dorado", explique André. Alors, la revalorisation des petites retraites agricoles est au cœur des discussions chez les anciens exploitants. Jean-Luc Auguin, lui, était éleveur bovin pendant 37 ans. Sa retraite s'élève à 924 euros par mois et devrait augmenter de 80 euros avec la nouvelle mesure. Un coup de pouce bienvenu, mais il reste inquiet pour son pouvoir d'achat. Près de 227 000 retraités agricoles sont concernés. Leur nouvelle pension sera versée au début du mois de décembre.