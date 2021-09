Réveil du volcan Cumbre Vieja aux Canaries : des coulées de lave impressionnantes

A La Palma, aux îles Canaries, l'éruption principale est juste à quelques centaines de mètres de nous. C'est la première et la plus grosse. Il y en a eu une deuxième un peu moins importante depuis lundi soir. Être ici c'est comme être au cœur d'un orage qui ne s'arrêterait pas. On entend des coups de tonnerre perpétuels. C'est le volcan qui gronde depuis dimanche. Il ferait presque trembler les murs des maisons. Dans ce village, les habitations ont été complètement évacuées. Ici, 500 personnes ont été évacuées dimanche soir. En effet, l'éruption continue, la lave progresse. Et il y a un autre risque ici. Ce sont ces retombées de roches volcaniques. Il y en a presque 20 cm d'épaisseur. Elles ne s'arrêtent pas et il en pleut encore. D'après les spécialistes, l'éruption ne devrait pas gagner en intensité mais personne, pour l'instant, ne peut dire quand est-ce qu'elle va se terminer.