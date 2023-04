Réveil en beauté sur l'île

Sur l'île, le printemps est synonyme de réveil des villages. En Balagne (Haute-Corse), les habitants gardent encore leur rythme comme Dumé Salvadori, le dernier pompiste de Cateri. Il ne sert pas seulement de l'essence, il a les clés de la chapelle du village. Quand la saison commence, il ouvre selon la demande. La vie tourne autour de l'unique station. Après un chant improvisé, Jean-Marc Nobili, le boucher ambulant, nous embarque dans sa tournée. Un long coup de klaxon et les premiers clients se pressent. Sur le banc, on retrouve parfois un poète. La route sinueuse nous amène ensuite sur un promontoire recherché par les touristes, Sant'Antonino. Arrêt chez Olivier, viticulteur et producteur d'agrumes. Après avoir fait la pause, Jean-Marc fait un dernier arrêt dans son champ pour nourrir ses bêtes. Plus de tablier, l'ambulant est devenu éleveur. Laissons le maquis de Balagne, direction le littoral et le golfe de Porto. Les premiers vacanciers ont investi la station balnéaire. Des enfants du pays commencent leur saison. La seule effervescence, on la retrouve sur le quai. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier