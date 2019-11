Réveil en blanc dans le village de Caille

Dans les Alpes-Maritimes, la commune de Caille s'est réveillée blottie sous la neige. Ce 15 novembre 2019, les températures sont descendues en dessous de zéro degré. À 1 100 mètres d'altitude, ces conditions hivernales semblent habituelles pour les habitants du village. Cependant, la première chute de la saison a toujours une saveur particulière. Dans la circonscription, petits et grands profitent de la vue imprenable et du bon air. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.