Réveil pluvieux au camping

Des frayeurs et des vacances gâchées pour ces campeurs. La tente d’un couple des Deux-Sèvres n’a pas résisté à l’orage de grêles qui s’est abattu sur Hyères. Pendant trente minutes, la grêle est tombée sur ce camping. Les mobil-homes ont résisté, mais ce mercredi matin, les vacanciers découvrent les dégâts sur leurs voitures et inspectent les toitures des camping-cars. Sur certains, la grêle a brisé des vitres. Dans la partie des tentes, l’eau s’est infiltrée partout. Toutes les affaires sont trempées, y compris les matelas. Les campeurs n’ont pas d’autres choix qu’improviser. Pour certaines familles, la situation est plus dramatique. Félicien, sa femme et leurs deux enfants se retrouvent sans rien, ou presque. La plupart des campeurs rencontrés nous disent vouloir rester, mais d’autres sont plus pessimistes. La famille Tavard, par exemple, part ce mercredi matin, avec deux jours d’avance. La galère de ces vacanciers pourrait encore durer. Un nouvel orage est prévu dans le Var en début d’après-midi. TF1 | Reportage I. Bornacin, F. Petit, T. Rolnik