Réveillon de Noël : des températures plus que douces à Palavas-les-Flots

Des températures avoisinant les 20°C sous un ciel bleu, voilà à quoi ont droit les habitants de Palavas-les-Flots, dans l'Hérault, ce 24 décembre 2019. L'occasion de profiter de la plage et d'un paysage printanier en famille. Balade au bord de la Méditerranée, séance de sport, ramassage de coquillages... toutes les activités sont bonnes à prendre pour exploiter ce moment rare sous le soleil en plein hiver. Pour les enfants, le bonhomme de neige a même laissé place au château de sable.