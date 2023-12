Réveillon : des commerçants à la fête

À quoi ressembleront vos tables de fête cette année ? Aux halles de Lyon (Rhône) ce vendredi matin, les clients se bousculent et les menus font déjà saliver les papilles. Malgré l’inflation, il n'est pas question de renoncer à la tradition. Pour le repas de Noël, les Français dépenseront en moyenne 120 euros. C’est une période déterminante pour tous les artisans. Chez Sébastien Bouillet, pâtissier-chocolatier de Lyon, Noël célèbre la gourmandise. À 48 heures de l’événement, la pression est maximale. Sébastien et ses équipes doivent fournir 12 000 bûches déjà réservées et près de cinq tonnes de chocolat. En première ligne aussi les bouchers traiteurs. Depuis plusieurs jours, une boutique lyonnaise croule sous les commandes. Par rapport à l’an dernier, le chiffre d’affaires sera stable, car les Français ont un budget plus serré. Pour une dinde fermière de deux kilos, comptez en moyenne 40 euros. Quant à la volaille ou le Chapon de Bresse, il faudra dépenser au minimum 90 euros. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys