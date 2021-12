Réveillon du Nouvel An : les Halles de Bayonne en pleine effervescence

À 7h30, ce jeudi matin, Bayonne est encore endormie quand dans les halles, poissonniers, bouchers, crémiers et primeurs s’activent déjà. Car les clients sont nombreux dès aujourd’hui à repérer ou acheter pour le réveillon de demain. Après Noël, le 31 décembre est l’une des journées les plus importantes de l’année. Les produits doivent plus que jamais faire envie. Comme l’explique le poissonnier Jean-Michel Lacaze : "l’enjeu, c’est de satisfaire la clientèle". En ville, dans les boutiques, voire partout, vendeurs et marchands s’affairent. Le carnet de commandes de cet artisan charcutier est plein. Sébastien Zozaya et son équipe auront peu de répit d’ici le réveillon. Il nous explique, entre autres, que les produits festifs sont les plus commandés, soit à quatre fois plus que d’habitude, pour les autres périodes. Un ultime coup de cravache. La dernière ligne droite avant un repos de début d’année bien mérité pour beaucoup de ces commerçants. TF1 | Reportage H. Villatte, F. Thommen