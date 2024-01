Réveillon : le compte à rebours est lancé

Pas une seconde à perdre, Laeticia est au pas de course. Chapon, fromage, foie gras... rien ne doit être oublié avant le repas du 31. Chacun vérifie sa liste. Madame, elle, a choisi de tout retenir de tête : "Le dessert donc à la pâtisserie un petit peu plus loin. Les apéros, les vins sont déjà faits et le champagne", décrit-elle. Il ne reste donc pas beaucoup de choses à acheter. A J-1, le compte à rebours est lancé. Un Montpelliérain a déjà fini tous ses achats. "On a le jambon Serrano, l'andouille de Guémené (...), la bûche qui est bien protégée", raconte-t-il. Pour éviter la cohue de dernière minute, il confie toujours faire les courses le samedi plutôt que le dimanche. En plus de faire leurs courses, certains pensent aussi se faire une beauté. Timothée a réussi à prendre rendez-vous chez le coiffeur en urgence. "Il faut se faire beau avant de passer à 2024", explique-t-il. Une nouvelle coupe et un repas généreux, avec cela aucun doute, tout est fin prêt pour bien célébrer la nouvelle année. TF1 | Reportage A. Cazabonne, E. Alonso