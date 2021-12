Réveillon : les traditionnelles papillotes lyonnaises

Elles ont envahi toutes les vitrines des chocolatiers lyonnais : dix grammes de plaisir, emballés dans un papier brillant. Un festival de couleurs, comme un avant-goût des fêtes de Noël. À Lyon, la papillote est ancrée dans la tradition. Un cadeau que l’on savoure comme une certitude d’offrir du bonheur. À l’arrière de la boutique, dans son atelier, le maître chocolatier travaille sans relâche. Chaque bonbon de chocolat est décoré à la main. Rien n’est trop beau pour confectionner une bonne papillote. Pralinée aux amandes, aux pistaches, aux noisettes ou encore ganaches... chaque matière première est choisie avec soin. Dans ce petit village des monts du Lyonnais, les papillotes sont aussi à l’honneur. L’artisan est comme un chef d’orchestre. Il découpe ses plaques de chocolat avec une "guitare", un drôle d’instrument. Puis, place à l’enrobage. Il ne reste plus qu’à emballer les papillotes une à une, à la main, accompagnées de quelques mots. Désormais, à la place des mots d’amour du commis de M. Papillot, on trouve une blague ou un rébus. Aujourd’hui, les papillotes ont conquis le pays entier, une gourmandise que les Lyonnais sont ravis de partager. TF1 | Reportage C. Buisine, S. Thizy