Réveillon : nos menus de fêtes à travers les époques

C’est l’incontournable des fêtes depuis toujours, le champagne. Il accompagne le foie gras, les huîtres et la viande dans les assiettes. Chacun à sa façon, selon ses goûts et ses moyens, compose son menu de réveillon. Depuis les années 60, le menu n’a pas beaucoup changé. Des plats indémodables qui traversent les époques. Le réveillon approche, poissonniers et charcutiers sont pris d’assaut pour les derniers préparatifs. Les milliers d’huîtres, coquillages et crustacés garnissent les tables. Le repas de fête, c'est la recherche du bon produit. Le réveillon, c’est le moment où l’on se fait plaisir. S’il y a les dîners les plus attendus, dans les années 80, de nouveaux menus commencent à voir le jour. Purée de pois chiche, pâté de soja ou cocktail de légume, les plats végétariens s’invitent à la table des fêtes. Pour orner le tout, le repas s’apprécie davantage sur une table bien décorée, avec un autre incontournable, la pièce montée au foie gras dans les années 60. Elle a laissé place à des notes plus sucrées, 60 ans plus tard : une pyramide de chamallows pour ceux qui ont gardé une âme d’enfant. TF1 | Reportage V. Topenot, L. Koceir