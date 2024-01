Réveillon : sprint final dans les rayons

À 8h30 tapante, tous les clients semblent s'être donnés le même rendez-vous, le rayon poissonnerie de cet hypermarché. Pour affronter la journée qui arrive, le magasin a prévu quatre fois plus de produits de la mer. Résultat, on y trouve presque tout. Heureusement pour cet hypermarché, les clients n'ont pas l'air échaudé par l'actualité autour des huîtres contaminées. Surtout qu'en ce qui concerne les produits dits festifs, le magasin souhaite liquider ses stocks. Le 31 décembre est donc le meilleur jour pour faire des affaires. Pour le directeur, la journée s'annonce tendue. Il s'attend à 10 000 visiteurs, deux fois plus qu'une journée ordinaire. Et tout ça avec un effectif réduit de salariés car nous sommes dimanche. En coulisses, les équipes pâtisserie s'affairent autour des bûches pendant que les allées se remplissent de plus en plus.