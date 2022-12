Réveillon, tout le monde sur son 31

Tous les sièges d’un salon de coiffure sont occupés ce vendredi matin. Et que l’on choisisse de se boucler les cheveux ou de les couper, le but est de passer le réveillon tout en beauté. Une des clientes confie vouloir "une coupe pour changer de tête pour 2023, pour avoir un visage beaucoup plus énergique". À la veille du Saint-Sylvestre, les vitrines du centre-ville de Lille étincellent. Le seul mot d’ordre pour choisir sa tenue, c’est du "brillant". Pour une petite robe à sequins, une cliente d’un magasin lillois va dépenser une cinquantaine d’euros. Les hommes aussi peuvent choisir de briller. Simon préfère opter pour un nœud papillon à paillette. Cela va lui valoir 39 euros. "Pas forcément obligé de refaire toute sa garde-robe à chaque nouvelle soirée, des fois, c’est juste un accessoire", dit-il. Lorsque l’on choisit de s’apprêter, il faut le faire jusqu’au bout des doigts. Dans un bar à ongle, c’est la plus grosse journée de l’année. Ce sera un bon moyen d’accueillir la nouvelle année, à ce qu’elle soit scintillante. TF1 | Reportage, M. Fiat, C. Yzerman