Revel accueille le premier marché nocturne de l'été

À Revel (Haute-Garonne), le premier marché nocturne de l'été s'est tenu ce mercredi. L'occasion pour plus d'une vingtaine de producteurs locaux de faire découvrir des plats du terroir. Les amateurs de canards se régalent et la convivialité est au rendez-vous. Sous la halle du village, cinquante tables ont été installées avec une distance de 1,5 mètre ente elles. Les visiteurs pourront profiter de ce marché nocturne tout l'été. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.