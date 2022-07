Revel, coup de cœur du super jury

Ne vous fiez pas au calme du beffroi en semaine. Le samedi, tout s'éveille. Tout s'échauffe, surtout les cordes vocales. "Au bout d'un moment, on n'entend plus rien, mais ça ne fait rien. On dit toujours oui", affirme avec joie un habitant. "Il faut crier comme ça. Le marché, c'est de la rigolade. Il faut faire plaisir aux gens. Il faut qu'ils écoutent", explique un marchand. Ici, le marché a une âme, peut-être la même depuis le XIVe siècle. "Le matin, j'arrive ici. C'est illuminé, c'est magnifique" ; "C'est toute cette chaleur que ça dégage, toute cette couleur. On vit, on revit. Ça donne du tonus pour la journée" ; "On prend du plaisir ici parce que c'est la vie. On prend le temps de vivre", déclarent les passants. C'est peut-être ce patrimoine qui a séduit. Il y a 179 piliers enchevêtrés, mais toujours debout. De la fouace de l'Aveyron ou des jambons séchés juste à côté. Mais la spécialité à Revel, c'est le melsat. Coup de cœur garanti. TF1 | Reportage F. De Juvigny, P. Mislange, J.V. Fournis