Les revendications de la SNCF ne font pas toujours l'unanimité auprès des passagers

Depuis le début de la grève à la SNCF, les usagers ont dû revoir leurs organisations. Une situation qui exaspère certains, mais que d'autres comprennent tout de même. Sur le marché de Chalon-sur-Saône, on est divisé sur le sujet. Ceux qui ne sont pas habitués à prendre les trains, quant à eux, déplorent la mauvaise organisation de la SNCF. Mais usager ou pas, tous souhaitent que la situation revienne à la normale actuellement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.