Les revendications des gilets jaunes, la boîte de Pandore du gouvernement

Retraités, lycéens, professionnels... se joignent petit à petit au mouvement des gilets jaunes. Et chaque catégorie de manifestant a ses propres revendications : hausse du Smic, parking gratuit dans les centres-villes, nationalisation du gaz et de l'électricité pour faire baisser les prix... Le gouvernement aura du mal à toutes les satisfaire, surtout que certaines sont contradictoires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.