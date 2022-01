Revendre ses objets pour arrondir ses fins de mois

C'est une pratique désormais bien ancrée dans la vie des Français : vendre de l'occasion. En boutique ou sur Internet, vous êtes de plus en plus nombreux à revendre vos objets ou vos vêtements plutôt que de les jeter. Principale motivation : cagnotter un peu d'argent. En moyenne, le revenu tiré de la vente de produits d'occasion est de 67 euros par mois selon une étude publiée ce vendredi. Dans ce magasin, des clients viennent chaque jour vendre des objets. Et cela concerne toutes les générations. Si les 18-35 ans sont les plus concernés, les 50-75 ans sont également très actifs. Ils touchent en moyenne 42 euros par mois en revendant leurs produits. Et une personne sur cinq utilise les brocantes pour revendre. Si la démarche est avant tout économique, vous dites également vouloir donner une seconde vie à tous ces objets qui vous ont accompagné dans votre quotidien. L'argent gagné est le plus souvent épargné. Le reste du temps, les Français disent s'en servir pour racheter d'autres produits d'occasion ou faire une dépense de tous les jours. TF1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, B. Poiseuilles