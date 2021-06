Révision auto avant les vacances : les délais s'allongent chez les garagistes

Il n'est pas facile de trouver des garagistes, car ils sont très demandés en ce moment. C'est d'autant plus difficile si on est pressé. Ces derniers jours, il y a un embouteillage aux portes du Garage du Forestou à Brest (Finistère). Les clients affluent et ne laissent aucun répit à Lionel Uguen. Une semaine avant les premiers départs, l'agenda est serré. Lenaïg Uguen est contrainte de refuser des rendez-vous. Dans un autre centre, on connaît aussi un pic d'activités en juin. Sébastien s'est montré prévoyant. Il est fin prêt pour le départ. Pour quelques malchanceux, c'est presque trop tard. Une cliente a déjà essuyé trois refus. "Je recherche un garage pour faire une vidange et changer de pneus. J'en ai besoin pour ce week-end. Je vais finir par faire ma vidange toute seule", se plaint une autre. Les accessoires sont également prisés avec plus 35% de vente ce mois-ci. Mieux vaut donc s'y prendre de bonne heure pour rouler en toute sérénité cet été.