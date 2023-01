Révolution électrique : seize tonnes et pas un bruit !

Voici ce qui se passe quand Jean-Christophe Morel met le contact sur son camion : "aucun bruit, il commence à se mettre un petit peu en route, mais c'est vraiment très fin comme bruit". On n'entend rien et c'est le plus surprenant avec ce seize tonnes 100% électrique. Depuis un mois, Jean-Christophe s'habitue donc à une nouvelle conduite. Il doit parfois par exemple signaler son arrivée. Pour ce véhicule, le rayon de livraison se limite à 150 kilomètres et la batterie tient toute la journée. C'est un choix environnemental et un investissement pour cette entreprise de transport. Ce type de camion coûte deux fois et demie plus cher que son équivalent thermique. Mais sur huit ans, le surplus est amorti. "Sur un véhicule électrique, il n'y a pas d'entretien alors que sur un véhicule thermique, vous avez des vidanges à faire au bout d'un certain nombre de kilomètres", explique Frédéric Moreau, directeur de l'entreprise de transport CQFD. La société a prévu de commander un second camion identique, mais aussi des véhicules hybrides pour les plus longues distances. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schely