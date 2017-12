La revue "So Good" est au Moulin des Roches pour les fêtes de fin d'année

La région toulousaine est connue pour ses innombrables cabarets. Il y a par exemple celui du Moulin des Roches qui propose la revue "So Good". Au menu, un spectacle de French cancan, un numéro de jonglage, un défilé de mode,... un cocktail détonant qui ravit les spectateurs, femmes comme hommes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.