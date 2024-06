Rhône : retour à l'état sauvage

Au nord de Lyon (Rhône), une bande de terre boisée d'un kilomètre de long est un espace protégé, sauvage. Interdit d'accès au grand public depuis près de 30 ans, alors forcément, pleine de surprise. Dans les années 30, le Lido, situé au nord de l'île était un café restaurant connu des kilomètres à la ronde. Le meilleur ambassadeur de cette biodiversité, c'est le castor. Il y en aurait 20 000 individus actuellement dans l'Hexagone. Plus à l'est, dans le département de la Savoie, Christophe et Rémy travaillent à la préservation de cet espace que l'on appelle l'Aulne. À la fin du XIXe siècle, ces bras du Rhône ont été asséchés pour augmenter le niveau de l'eau, dans le canal principal du fleuve. Depuis 20 ans, l'homme fait machine arrière. Des millions de pierres et gravas sont retirés. Les bras morts sont reconnectés au fleuve, retrouvent l'eau et l'écosystème qui va avec. Bien au-delà des libellules, des centaines d'oiseaux, des silures, brochets. Et dans l'eau, d'autres drôles de poissons comme Rémy Masson. Depuis plus de 20 ans, cet enfant du fleuve plonge pour capturer la beauté. TF1 | Reportage F. Chevallay, J. Chaize