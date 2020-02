Rhume : certains médicaments présentent des risques

C'est la saison des rhumes. En rayon, les médicaments qui promettent de soulager ses symptômes contiennent souvent de la pseudoéphédrine. C'est en effet un vasoconstricteur puissant qui pourrait provoquer des troubles cardiovasculaires et neurologiques. Entre 2012 et 2018, 307 cas ont été notifiés. Des constats qui poussent l'Agence du médicament à renforcer sa campagne d'information. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.