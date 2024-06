Rhume, toux... comme en plein hiver !

Dans les rues de Lille (Nord), on garde encore les manteaux et les mouchoirs. Sophie regrette un printemps qui n'arrive pas vraiment : "J'ai éternué. On entend plein de gens malades et les enfants sont malades aussi". Les maladies d'automne sont toujours là en fin mai. Elles sont favorisées par cette météo maussade, 100 millimètres de pluie dans la métropole ce mois-ci, 30 de plus que la moyenne. Les températures sont aussi inférieures. Et c'est toute la famille qui est touchée. Sur ce marché, il existe tout de même des solutions pour lutter contre les coups de fatigue. "Souvent, les clients prennent du gingembre qu'ils mixent avec du citron. Ou bien, ils prennent les kiwis avec un peu d'orange", déclare le commerçant. Mais quand ça ne passe pas, certains préfèrent se rendre chez leurs médecins. Chez David Filiot, un médecin généraliste, les patients affluent. "Depuis le début de la semaine, ça revient comme en octobre. Des gens qui toussent, des gens qui ont de la fièvre comme s'ils avaient la grippe. Ce sont les mêmes symptômes", dit-il. Mauvaise nouvelle, les températures devraient rester sous les 20 degrés jusqu'à mardi prochain dans la région. TF1 | Reportage V. Lamhaut, S. Hembert, G. Delobette