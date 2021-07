Riboux, ce petit village du Var où le masque est obligatoire

Ce lundi matin à Riboux, on entend plus les cigales que les habitants. Pourtant, dans ce village où vivent plus de 50 personnes, le port du masque en extérieur est de nouveau obligatoire depuis vendredi dernier. Une surprise pour ces randonneuses qui ne s'y attendaient pas. Dans cette petite commune perchée à 500 mètres d'altitude, située au pied du massif de la Sainte-Baume, l'épidémie de Covid semble en effet lointaine. Alors ici, les habitants s'interrogent sur la pertinence de cette obligation : "je pense que dehors ce n'est pas nécessaire"; "c'est comme si je vous disais de porter votre masque seul dans une pièce ou seul dans la nature"; "on évite de se coller, de se rejoindre mais je ne pense pas que ça soit absolument nécessaire", confie certains d'entre eux. A l'origine de cette mesure, un arrêté préfectoral pour faire face au rebond de l'épidémie dans les villages touristiques du Var comme Sanary-sur-Mer notamment. Mais l'arrêté s'applique à la communauté de communes dont Riboux fait partie. Il concerne 58 communes et s'appliquera au moins jusqu'au 2 août.