Richard Gotainer fête ses 40 ans de carrière avec un double album

Pour ses 40 ans de carrière, Richard Gotainer a sorti un double album intitulé "Tubes et Pépites". Même si la plupart de ses chansons sont gravées dans la mémoire collective, ce publicitaire, acteur, chanteur et producteur reste pour beaucoup un mystère. À 72 ans, c'est encore un éternel enfant qui se joue des mots. Alors que ses fans attendent son retour sur scène depuis huit ans, avec cette période incertaine, Richard Gotainer attend.