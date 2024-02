Rien ne se perd, tout se déguste ! Le 13H à table

Pour une entrée, une tarte salée et des cookies zéro gaspi, il vous faut des poireaux, du pain rassis, du chocolat, des œufs et des fruits secs. Le menu zéro déchet se prépare dès le moment où l'on remplit son panier. Comptez 2,6 euros le kilo pour les poireaux et rien ne partira à la poubelle. Le vert du poireau contient le plus de nutriments, de vitamines et d'antioxydants. Tout d'abord, on fait tremper les radicelles pour bien les nettoyer. Pendant ce temps, on lave le vert ; on cuit le blanc des poireaux dans l'eau bouillante salée, on tranche, et on fait revenir dans la poêle la base de la tarte. On ajoute alors les champignons persillés, les morceaux de gorgonzola. Cuisson au four 180 °C pendant quinze minutes. On profite de la cuisson pour préparer un petit apéritif. Pour la recette de cookies anti-gaspi, on mélange le beurre, le sucre, les œufs et la farine de pain rassis. On ajoute le chocolat et c'est le moment de sauver ce qui aurait dû être jeté. Dans l'Hexagone, on jette chaque année environ 30 kilos de déchets alimentaires par personne. TF1 | Reportage F. Moncelle, B. Chastagner