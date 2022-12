Rien ne vaut le fait maison

Dans les supermarchés, les plats préparés se trouvent par centaines. Ils ont leur propre rayon. Ils font désormais partie du décor. Actuellement, 80% des Français en consomment. Les prix sont souvent en dessous de quatre euros, donc très attractifs. Certains pensent même qu'ils sont moins chers que les faits maison. Est-ce vraiment le cas ? Faisons le test, avec des lasagnes par exemple. La barquette la moins chère est à 2,72 euros. Charlotte, elle, prépare des lasagnes maison. Et grâce à sa liste, elle gagne un temps précieux en magasin. Le coût total de son achat est de 19,59 euros. À première vue, l'achat des ingrédients pour le fait maison coûte plus cher que le plat préparé. Pour Charlotte, il ne reste plus qu'à cuisiner. La recette est simple, mais il faut de la patience en comptant une heure de préparation. Alors que les lasagnes gratinent tranquillement dans le four, en cinq minutes le plat industriel est déjà prêt. Gain de temps incontestable, certes, mais qu'en est-il du prix ? La barquette de 300 grammes coûte 2,72 euros alors que Charlotte a payé 19,56 euros pour son plat. Après calcul, avec les ingrédients qu'elle a mis de côté et la quantité du plat qu'elle a cuisiné, ses lasagnes reviennent moins chères que les industrielles. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier