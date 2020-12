Rika Zaraï décède à l'âge de 82 ans

Pour ses 50 ans de scène, Rika Zaraï participait à la tournée "Age tendre et tête de bois". C'est sa manière à elle d'entretenir une popularité certaine et de s'offrir une cure de jouvence. Pour son histoire, c'est à 20 ans que la jeune Israélienne a décroché un premier prix de piano au Conservatoire de musique de Jérusalem, puis elle part faire son service militaire. Sergent chef, directrice du groupe de variété de l'armée et vedette dans son pays, elle monte à Paris où les débuts sont difficiles. Référence à ses origines juives, russes et polonaises, "Casatschok" est devenu quelques années plus tard son premier succès. A 30 ans, Rika Zaraï frôle la mort dans un grave accident de voiture. Et le recours aux plantes, dit l'artiste, lui permet d'échapper au fauteuil roulant. Ses livres et ses recettes se vendent comme des petits pains, mais le monde médical juge ses potions peu crédibles. Avec plusieurs millions de livres vendus et 500 chansons à son répertoire, tous illustrent l'énergie de la chanteuse à vaincre l'adversité.