Riposte de Poutine, au moins cinq morts à Kiev

Il est un peu plus de huit heures ce lundi matin à Kiev. Les premiers missiles russes s'écrasent sur la ville. Ces bombardements sont filmés par les habitants. C'est notamment le cas de cette jeune femme, qui échappe de justesse à une frappe. Kiev n'avait plus été touchée depuis trois mois. Plusieurs infrastructures ont également été frappées. Un missile est tombé à quelques mètres d'un jardin d'enfants. Depuis le centre de Kiev, le président Volodymyr Zelensky a adressé quelques mots au pays. Au-delà de la capitale, plusieurs villes, partout en Ukraine, ont subi des bombardements ce lundi matin, comme à Dnipro, dans l'est du pays. C'est la probable riposte russe à la destruction partielle du pont de Crimée. En effet, 75 missiles auraient été tirés, dont une quarantaine abattus en vol, selon l'armée ukrainienne. Des coupures de courant sont attendues sur tout le territoire. La consigne donnée aux habitants, c'est de rester dans les abris. Quant à Vladimir Poutine, il promet d'autres bombardements si le territoire russe est attaqué par l'Ukraine. TF1 | Reportage J. Garro