Risque de feux : les Bouches-du-Rhône en alerte maximale

Au milieu de la garrigue et des pins, sur ce sentier, la barrière est fermée. Ici, comme dans seize des 25 massifs des Bouches-du-Rhône, l'accès est strictement interdit ce mardi et sous surveillance 24h/24. Au total, une trentaine de caméras sont positionnées à des endroits à risque. Une vigilance à distance, mais aussi sur le terrain. Les massifs forestiers sont fermés à la population. Cette dernière est d'ailleurs appelée à la plus grande vigilance. Pour la première fois depuis sa création, l'alerte maximale pour un risque très élevé d'incendie est déclenchée. Conséquence : à moins de 200 mètres des forêts, travaux, barbecues et cigarettes sont proscrits. Des règles adoptées par les habitants rencontrés. Si dès cet après-midi, 28 degrés et des rafales à 70 km/h sont attendues, certains ont déjà pris des précautions. Le camping sauvage est lui aussi interdit. Le non-respect des consignes de prévention vous expose à une amende pouvant aller jusqu'à 750 euros. TF1 | Reportage E. Binet, S. Fargeot