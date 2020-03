Risque de saturation d'Internet : les bons gestes à adopter

Depuis lundi dans l'Hexagone, le nombre de personnes en télétravail a été multiplié par sept et les appels vidéo ont doublé. Pour éviter de saturer le réseau, l'utilisation du Wi-fi est à privilégier. Les téléchargements des fichiers et des vidéos doivent également être effectués dans la nuit. Quant à la box Internet, elle doit être déplacée dans un endroit en hauteur au centre du logement.