Risque d'éffondrement d'une cheminée, un quartier évacué

Une partie de la nuit, les équipes spécialisées ont démantelé brique après brique l'ancienne cheminée industrielle. Mardi après-midi, cet édifice d'une quarantaine de mètres s'est brutalement enfoncé dans le sol et menaçait de s'effondrer. Le soir, des moyens importants ont été dépêchés. Le quartier est entièrement bouclé. Près de 80 personnes ont été évacuées d'un immeuble voisin. Certains habitants n'ont même pas pu approcher du site et ont été directement relogés à l'hôtel. Érigée il y a plus de 150 ans, la cheminée servait à la chaufferie d'une ancienne brasserie, aujourd'hui désinfectée sur le site. De nombreuses galeries souterraines ont été répertoriées et vont devoir être à nouveau inspectées. Depuis 2015, des travaux importants de réhabilitation sont en cours à cet endroit pour créer un nouveau quartier avec des logements et de commerces. C'est peut-être une des causes de l'affaissement de la cheminée. Inscrite au monument historique, cette dernière était en cours de rénovation dans le cadre du projet de réhabilitation. Elle devait être préservée. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre, E. Schings