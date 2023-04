Risque d'effondrement : le pont habité bientôt évacué

Ce pont fait partie de la carte postale de Narbonne (Aude). Il s'agit de l'un des rares ponts habités de l'Hexagone qui nous amène directement dans le centre-ville. Mais actuellement, certains immeubles menacent de s'effondrer. Le pont va devoir fermer pour travaux. "C'est dommage, mais bon. S'il faut rénover ce pont et le garder surtout... Parce que c'est quand même un beau patrimoine de Narbonne.", "je pense que les travaux auraient dû être faits en amont surtout", expliquent des habitants. Pas d'inquiétude, le pont ne va pas s'écrouler dans l'immédiat. Mais il est indispensable de réhabiliter certains immeubles. A partir du mois prochain, la partie centrale du pont sera totalement interdite au public. Un propriétaire y possède deux immeubles. Ses quatorze locataires vont devoir évacuer les lieux, un coup dur. "Ça me fait un manque à gagner mensuel de 12 000 euros", s'indigne Philippe Gouzy. Par ailleurs, onze immeubles vont devoir être évacués, une vingtaine de personnes environ et huit boutiques devront fermer. Une commerçante, présente ici depuis 30 ans, ne s'en remet pas. TF1 | Reportage A Erhel, E. Alonso