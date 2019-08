Risque d'incendie dans les Bouches-du-Rhône : les pompiers sont sur le qui-vive

Si dans le Nord, la pluie est revenue, la sécheresse et la chaleur persistent dans le Sud. Le risque d'incendie est très élevé notamment dans les Bouches-du-Rhône. Face à cette situation, jusqu'à 500 pompiers sont déployés hors des casernes pour se rendre dans les zones les plus sensibles. Cela permet d'agir rapidement en cas d'incendie. De plus, avec le retour annoncé du mistral la semaine du 12 août 2019, la vigilance est de mise aussi bien sur la terre que dans l'air. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.