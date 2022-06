Risque incendie : les massifs fermés dans le Var

Panneau rouge, barrière fermée, Olivier Ciamous bloque l’accès aux massifs forestiers de sa commune. Il affirme que la route est fermée pour 72 heures. Agriculteur, Olivier s’occupe depuis dix ans du Comité communal des feux de forêts. Il n’avait jamais vu une situation pareille en début juin. La maison de Christopher est juste en lisière de forêt, il a dû changer quelques habitudes. Dans ce village qui a déjà connu de gros incendies, tout le monde les redoute et comprend les mesures de prévention. "Il faut faire très attention à la végétation, les gens ne sont pas assez respectueux", confie une habitante. Pour ce jeudi, la température sera de 30 degrés et les rafales de vent à 100 km/h. Le risque incendie est maximal et les pompiers sont en alerte. Les pompiers appellent les habitants, comme les touristes, à respecter l’interdiction des massifs forestiers pour ne pas provoquer d’incendie accidentel et pour ne pas freiner leur action en cas de départ de feu. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde