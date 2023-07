Risque incendie, prévention maximale

C'est une grosse journée pour ces bénévoles, qui sont arrivés dès ce vendredi matin dans les massifs des Bouches-du-Rhône. Avec l'arrivée des fortes chaleurs, le risque incendie est élevé pendant plusieurs jours en Provence. Jean-Paul, Patrick et André, vont patrouiller dans la forêt, et c'est une surveillance de chaque instant, car la végétation s'est asséchée ces derniers jours. Le mistral va aussi commencer à souffler cet après-midi. À Bouc-Bel-Air, il va faire plus de 33 degrés à l'ombre tout le week-end. Et les journées de mistral prévues inquiètent les habitants qui vivent dans un village, au pied du massif de l'Étoile. "Quand il y a du vent, c'est pareil, il faut que chaque citoyen prenne conscience de ses responsabilités, de ne pas jeter les mégots n'importe où", lance un habitant. Les travaux sont aussi interdits pendant ces journées à risques. Plus de 260 pompiers sont prépositionnés avec les comités communaux feux de forêts, dans les massifs des Bouches-du-Rhône. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalba