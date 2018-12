Risque terroriste : la vigilance au cœur des marchés de Noël

Après l'attentat de Strasbourg, plusieurs militaires ont été postés un peu partout dans les marchés de Noël en Alsace pour renforcer la sécurité. Face à cela, les commerçants se veulent optimistes pour satisfaire les clients qui sont toujours aussi nombreux. L'appel à la vigilance touche également les gares, les aéroports et les centres commerciaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.