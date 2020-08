Risques de feux de forêt : les massifs des Bouches-du-Rhône fermés

Avec la sécheresse, les fortes chaleurs et le mistral, le risque d'incendie est sévère dans les Bouches-du-Rhône. La vigilance est donc maximale dans la région. Raison pour laquelle tous les massifs y sont fermés. Pour veiller au respect des règles, des policiers patrouillent dans les parcs, notamment celui des Calanques. Dans la majorité des cas, les gens comprennent l'interdiction. Les récalcitrants, eux, se verront sanctionnés d'une amende de 135 euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.