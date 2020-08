Risques de feux de forêt : les patrouilleurs et les pompiers sur le qui-vive dans le Var

À Saint-Cyr-sur-Mer (Var), les patrouilleurs sont sur le qui-vive pour prévenir les risques d'incendie. Les pompiers sont également mobilisés. Pour ce faire, les soldats du feu sont prépositionnés dans des lieux stratégiques du département. Cela leur permet d'intervenir le plus rapidement possible sur les départs de feux. Plusieurs ont d'ailleurs été maîtrisés rapidement dans la nuit du lundi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.