Risques d'incendie, interdiction de fumer en forêt

Les cigarettes seront bientôt interdites dans les bois et les forêts. Ne plus fumer pour éviter de provoquer un incendie, la mesure est très bien accueillie par les promeneurs ce jeudi matin. Dans cette pinède de l'Hérault, la sécheresse est extrême, donc il faut prendre des précautions. Le moindre mégot jeté pourrait avoir des conséquences dramatiques. "Surtout que nous avons beaucoup de vents ce mois de mai, je trouve que c'est très important", confie une riveraine. Le projet de loi voté mercredi soir à l'Assemblée nationale prévoit d'interdire la cigarette jusqu'à 200 mètres autour des zones boisées. Pour les députés, il faut responsabiliser les Français. "C'est à la fois de sensibiliser et puis en même temps, il y a un aspect répressif", explique le député Anthony Brosse. La loi serait appliquée lors des périodes à risque d'incendie. Mercredi encore, cinq départs de feu ont été constatés dans les Pyrénées-Orientales. Le département de l'Hérault n'est pas épargné. Le projet de loi est donc une excellente nouvelle. TF1 | Reportage A. Bacot, A. Delabre