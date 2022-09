Ristourne à la pompe : les supermarchés se rebiffent

A la station TotalEnergies d'Evreux (Eure), les prix ont beau ne pas tous être affichés, les clients le savent bien, c'est le moins cher. Par exemple, le Sans Plomb 95 est vendu ce jeudi à 1,43 euro le litre : "Il faut bien en profiter", "On fait de l'économie. Il faut savoir choisir le carburant le plus intéressant". Depuis le premier septembre, TotalEnergies applique à ses pompes, en plus 30 centimes de remise gouvernementale, une ristourne supplémentaire de 20 centimes par litre, à l'attention de ses clients. Résultat, les concurrents aux alentours sont loin de faire le plein. C'est écrit à la distorsion de concurrence, à l'image de Leclerc et Système U, qui se fournissent en carburant chez TotalEnergies, mais ne bénéficient pas des 20 centimes de réduction. TotalEnergies refuse de faire bénéficier cette ristourne aux autres distributeurs et motive sa décision en qualifiant le programme massif de réduction des prix des carburants comme étant une réponse à la demande du gouvernement, dans le contexte du débat sur les superprofits. Selon l'entreprise, il n'y a donc pas obligation de faire un geste aux distributeurs. TF1 | Reportage C. Adriens-Allemand, T. Marquez, A. Janon