Ristourne à la pompe : une prolongation bienvenue

La semaine débute bien pour ces automobilistes de Caen (Calvados). La remise gouvernementale et celle de Total sont prolongées, et ils comptent bien en profiter jusqu’au bout. En tout, cela représente 50 centimes d’euro d’économie par litre si, bien sûr, vous êtes dans une station-service Total. Mais pour Thierry, l’expression qui convient le mieux est "reculer pour mieux sauter". "Au bout d’un moment, il faut qu’on réfléchisse à limiter nos déplacements et fonctionner autrement pour aussi limiter la consommation", affirme-t-il. À quelques jours des vacances de la Toussaint où vous bénéficierez encore de ces ristournes, Clara s’est organisée pour limiter ses trajets en voiture. "On part moins loin. On utilise le train quand on peut", confie-t-elle. Le carburant reste parfois difficile à trouver. Dans certaines régions, des produits de contrebande sont vendus à plus de trois euros le litre. C'est impensable pour les automobilistes rencontrés ce lundi matin. La remise gouvernementale ainsi que celle de Total se prolongeront jusqu’à mi-novembre. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos