Riverains d'aéroports : à quand un répit nocture pour tous ?

Ils vivent à moins de 500 mètres de l'aéroport. Et tous les jours, ils peuvent voir et surtout entendre le ballet des avions arrivant à destination. Ces nuisances, ils s'en plaignent surtout pendant la nuit. Pas toujours facile de fermer l'œil avec le bruit des réacteurs au-dessus de sa tête. En 2023, près de 850 avions se sont posés ou ont décollé de l'aéroport de Toulouse (Haute-Garonne) entre minuit et six heures du matin. La direction affirme avoir fait des efforts et réduit les vols pendant la nuit, mais ce n'est pas encore assez selon Chantal Beer-Demander, la présidente du Collectif contre les nuisances aériennes de Toulouse. Quelles sont les règles qui encadrent les nuisances sonores autour des aéroports ? En fait, elles sont fixées au cas par cas par arrêté préfectoral. Le préfet peut interdire certains types d'avions ou l'utilisation de certains réacteurs pendant la nuit. Il peut aussi imposer un couvre-feu. À Toulouse, la préfecture a lancé une étude d'impact et pourrait prendre un nouvel arrêté sûrement plus restrictif dès cet été. TF1 | Reportage B. Guenais, E. Assalit, M. Larradet