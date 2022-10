Riverains et aéroport, l'impossible cohabitation

Jean-Claude Godain, habitant du Haillan (Gironde), nous désigne un Ryanair qui arrive de Bruxelles. Pendant plusieurs secondes, impossible de se parler. En à peine une heure, sept avions sont passés au-dessus de sa maison. Mais selon lui, nous sommes chanceux ce mardi, car il n’y aura pas de décollage. Le bruit des décollages peut le réveiller plusieurs fois par nuit. Avec d’autres riverains, ils demandent l’interdiction des vols nocturnes, comme c’est déjà le cas à Nantes, Strasbourg et Orly, à Paris. "À partir de 23h, jusqu’à 6h du matin, il ne faut plus d’avion. Le stress, le manque de sommeil, tout ça, ça apporte des troubles de santé", explique Jean-Claude. Michèle et Daniel Duclos aussi rêvent d’une régulation du trafic aérien. Quand ils ont acheté il y a 47 ans, quelques avions passaient ici chaque semaine. Aujourd’hui, ils en comptent une centaine par jour. Une forte augmentation du nombre de vols en décalage, selon eux, avec les enjeux écologiques. En 2019, 80 000 avions ont décollé ou atterri de l’aéroport de Bordeaux. Le nombre de vols pourrait passer à 120 000 d’ici 2035. TF1 | Reportage Y. Chambon, A. Vieira