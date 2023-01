Riverains et commerçants : la crainte des débordements

Ce jeudi matin, les commerçants ont pris les devants. Les ouvriers protègent chaque centimètre d'une vitrine. Pour sa boutique de vêtements, Milène Calabre a pris une décision radicale : "On n'ouvre pas ce jour". Pas question pour elle de revivre les violences des dernières manifestations. "Autant de violence envers des gens qui travaillent tous les jours, ils n'ont pas besoin de ça", déclare-t-elle. Le coût des travaux est d'une journée de fermeture, 8 000 euros pour sa boutique. Un peu plus loin sur le boulevard Beaumarchais, Daniel Ferraz est un habitué des manifestations. Il a même acheté sa boutique pour une raison bien particulière : " On avait vérifié que le magasin était bien protégé par des rideaux pleins, de fer, sur la totalité de la vitrine, de manière à se protéger le mieux possible". C'est la même prudence tout le long du parcours. Chaque distributeur de billets est systématiquement protégé par des coffres en métal. Les policiers sont venus prévenir les commerçants mercredi, rien ne doit trainer sur la voie. Tables, chaises,... le mobilier urbain pourrait être utilisé par des casseurs. Cet après-midi, 3 500 policiers et gendarmes sont mobilisés, et jusqu'à 80 000 manifestants sont attendus dans les rues de Paris. TF1 | Reportage M. Bajac, O. Stammbach, J.Y. Chambaly