Riverains évacués : quand retourneront-ils chez eux ?

Ils font partie des plus chanceux. Certains ont pu récupérer des affaires et rejoindre des amis. Les déplacés, logés dans cet hôtel, n’ont pas eu cette chance. C’est le cas de Diane. Elle habitait juste en face de l’immeuble qui a explosé. Évacuée en urgence, elle n’a plus rien. Très éprouvée, cette sinistrée de la rue de Tivoli ne souhaite qu’une chose : avoir accès à son domicile et prendre des affaires personnelles. Néanmoins, elle ne sait pas si elle en aura la force. "J’ai peur de monter chez moi, parce que j’ai l’image de l’explosion (…) C’est bloqué dans ma tête", confie-t-elle. Patrick aussi habitait au 24 de la rue de Tivoli. Il nous montre les photos qu’il a prises juste après le drame. Ce qui l’inquiète désormais, c’est l’impact de l’explosion sur son immeuble et la réaction qu’il aura quand il devra y retourner. Dans cet hôtel, une vingtaine de chambres sont occupées par les déplacés du quartier du Camas. Des sinistrés qui n’ont aucune idée de quand ils pourront rentrer chez eux. TF1 | Reportage T. Misrachi, E. fourny